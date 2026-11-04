Delhi NCR News: त्योहारों की रौनक से फूल बाजार गुलजार, बढ़े दामों ने बिगाड़ा बजट

--

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दूसरे राज्यों से आने वाली खेप और महंगे परिवहन ने कारोबारियों की बढ़ाई मुश्किलगेंदे, गुलाब, रजनीगंधा और कमल की बढ़ी मांग, आवक और ढुलाई की लागत का भी कीमतों पर असरनई दिल्ली। त्योहारों का मौसम आते ही राजधानी के फूल बाजार में रौनक बढ़ गई है। मंदिरों में पूजा-पाठ, घरों की सजावट और धार्मिक आयोजनों के लिए गेंदे, गुलाब, रजनीगंधा और कमल जैसे फूलों की मांग बढ़ रही है। मांग में तेजी के साथ ही फूलों के दाम भी चढ़ने लगे हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। राजधानी में फूलों की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों से होता है। ऐसे में त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मंडियों तक समय पर खेप पहुंचाना कारोबारियों के लिए चुनौती बन रहा है। परिवहन खर्च, दूरी और मौसम की स्थिति भी फूलों की कीमतों को प्रभावित कर रही है।त्योहारों के दौरान गेंदे की मालाओं और खुले फूलों की मांग सबसे अधिक रहती है। घरों के दरवाजों, मंदिरों और पूजा स्थलों की सजावट में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गुलाब, रजनीगंधा और कमल की मांग भी बढ़ जाती है। मंडियों में आवक कम होने और मांग अधिक रहने पर कीमतों में तेजी आ जाती है।फूलों के दाम बढ़ने से रोजाना पूजा के लिए फूल खरीदने वाले लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। वहीं, त्योहारों पर घर सजाने और पूजा की तैयारी करने वाले परिवारों को भी पहले के मुकाबले अधिक खर्च करना पड़ रहा है। खुदरा बाजार में फूलों की कीमत दुकान, गुणवत्ता और उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग होती है।फूल जल्दी मुरझाने और खराब होने वाले उत्पाद हैं। ऐसे में कारोबारियों को समय पर खेप पहुंचाने और जल्द बिक्री करने का दबाव रहता है। ज्यादा माल मंगाने पर खराब होने का खतरा है, जबकि कम माल आने पर मांग पूरी करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह बढ़ती मांग के बीच आपूर्ति और गुणवत्ता बनाए रखना कारोबारियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।फूलन्यूनतम भावअधिकतम भावगेंदा (खुला)₹30₹50गुलदाउदी₹50₹90गुलाब (खुला)₹200₹300कमल₹0.20₹0.30रजनीगंधा (सिंगल)₹1₹1.40लिली₹3₹5ट्यूलिप₹1,300₹1,500बातचीत-त्योहार आते ही फूलों की मांग अचानक बढ़ जाती है। दिल्ली में ज्यादातर फूल बाहर से आते हैं। ऐसे में ढुलाई का खर्च बढ़ने से फूलों के दाम बढ़ जाते हैं।- जेएस सैनी, थोक फूल कारोबारी, गाजीपुर मंडी-मंडी में भाव बढ़ने का असर हमें भी झेलना पड़ता है और ग्राहकों को भी। अब उतनी ही रकम में कम फूल मिल रहे हैं।-दीपक सैनी, खुदरा फूल विक्रेता-त्योहारों पर पूजा और घर की सजावट के लिए फूल खरीदना जरूरी होता है। लेकिन इस बार ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।- नेहा शर्मा, ग्राहकत्योहार पर ज्यादा माल मंगाएं तो खराब होने का डर रहता है कारोबारियों को हर दिन आवक और बिक्री के हिसाब से फैसला लेना पड़ता है।-राजेश कुमार, थोक फूल कारोबारी, गाजीपुर फूल मंडी