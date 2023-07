Delhi: दिल्ली से पेरिस जा रहा विमान आधे घंटे में ही लौटा, पायलट ने टायर फटने की आशंका से कराई इमरजेंसी लैंडिंग

राजधानी दिल्ली से पेरिस जा रहा एयर इंडिया का विमान बीच रास्ते ही वापस लौट आया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मिली जानकारी के मुताबिक पायलट को फ्लाइट के टायर को लेकर कुछ आशंका थी जिसके बाद उसने उड़ान भरने के आधे घंटे बाद ही फ्लाइट को वापस ले लिया और फिर आनन-फानन में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 28 जुलाई 2023 को दिल्ली-पेरिस उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI143 उड़ान भरने के तुरंत बाद वापस लौट आई, दिल्ली एटीसी ने फ्लाइट क्रू को प्रस्थान के बाद रनवे पर संदिग्ध टायर का मलबा देखे जाने की सूचना दी थी। फ्लाइट सुरक्षित रूप से वापस आ गई। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है।

Air India Flight AI143 operating from Delhi to Paris air-returned today, 28th July shortly after take-off, following the Delhi ATC’s information to the flight crew about suspected tyre debris seen on the runway after departure. More details awaited. pic.twitter.com/2NDcaNtDgo