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Delhi NCR News: डीयू एसओएल में खेल कोटे की पहली सूची जारी

Mon, 05 Oct 2026 06:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:45 PM IST
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91 उम्मीदवारों का चयन, 13 अक्तूबर तक पूरा करना होगा दाखिला
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए खेल कोटे के तहत स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर दाखिला प्रक्रिया को 13 अक्तूबर तक पूरा करना होगा।

एसओएल स्पोर्ट्स कमेटी ने अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के लिए 91 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। चयनित उम्मीदवारों को एसओएल के एडमिशन पोर्टल पर अपनी दाखिला प्रक्रिया को पूरा करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सूची शैक्षणिक सत्र 2026-27 में खेल प्रतिभाओं को स्नातक स्तर पर दाखिला देने की प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण चरण है।
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