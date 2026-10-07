Delhi NCR News: नरेला में दो जगह आग की घटना, एक महिला की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। नरेला के औद्योगिक इलाके में बुधवार तड़के दो फैक्ट्रियों में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब पौने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।दमकल विभाग के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित दो फैक्ट्रियों में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की 15 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने करीब 6:15 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग से फैक्ट्रियों में कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन किया जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।