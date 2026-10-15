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दिल्ली: एनएसयूआई महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, पुलिस पर हमले का आरोप

Thu, 15 Oct 2026 09:22 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 15 Oct 2026 09:22 AM IST
सार

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बस में हुई झड़प को लेकर एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि राजीव चौक के पास विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए जाने के दौरान एक महिला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने उसकी महिला सदस्यों पर हमला किया। 

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FIR filed against NSUI female activists and accused of assaulting police
एनएसयूआई महिला कार्यकर्ताओं पर केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। प्रदर्शन के दौरान बस में हुई कथित झड़प को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है।

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एनएसयूआई ने आरोप लगाया था कि राजीव चौक के पास एक विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए जाने के दौरान एक महिला दिल्ली पुलिस सिपाही ने उसकी महिला सदस्यों के साथ मारपीट की। सामाजिक माध्यम पर प्रसारित एक दृश्य में कथित तौर पर एक महिला पुलिस अधिकारी को एक महिला एनएसयूआई कार्यकर्ता के बाल खींचते हुए दिखाया गया है। इसमें उसे जबरन एक बस में बैठाते हुए भी देखा जा सकता है। 
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महिला प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि सिपाही ने उसकी गर्दन पकड़ी। उसने उसे एक जगह पर धक्का दिया, उसके चेहरे पर खरोंच मारी और थप्पड़ भी मारा। यह घटना तब हुई जब प्रदर्शनकारियों ने बस से उतरने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज की है। 

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