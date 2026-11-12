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Delhi NCR News: एम्स में एचओडी की दोबारा नियुक्ति से महिला नर्सिंग अधिकारियों में रोष

Thu, 12 Nov 2026 05:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 05:58 PM IST
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नई दिल्ली। एम्स में एक विभाग के एचओडी पद पर एक व्यक्ति की दोबारा संभावित नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महिला नर्सिंग अधिकारियों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व में दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणियों की शिकायतों के बाद ही उन्हें हटाया गया था। अब दोबारा इस जिम्मेदारी की चर्चा से महिलाओं में असुरक्षा और डर का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उन्हें यह पद न सौंपा जाए। ब्यूरो
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