Delhi NCR News: पूर्वी दिल्ली की खराब स्ट्रीट लाइटें होंगी सही

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पूर्वी दिल्ली। जिले में रात के अंधेरे से राहत देने के लिए छह स्थानों पर स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण में मयूर विहार फेज-2, स्वास्थ्य विहार, पटपड़गंज और आईपी एक्सटेंशन समेत कई पॉइंट पर रोशनी की कमी या खराबी पाई गई थी। चिह्नित पॉइंट में मयूर विहार फेज-2 की 16/15 रोड, स्वास्थ्य विहार ए ब्लॉक, आईपी एक्सटेंशन-पटपड़गंज, हनुमान मंदिर के पास जोशी कॉलोनी, मयूर विहार फेज-1 क्रॉसिंग और प्लॉट 96 से त्रिलोक अपार्टमेंट के बीच का हिस्सा शामिल है। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य जारी है और बाकी पॉइंट पर जल्द सही होंगी। ब्यूरो