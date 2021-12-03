Faridabad News: अनाज मंडी में सो रहे युवक चाकू-डंडे से हमला

संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। अनाज मंडी में सो रहे एक युवक पर रुपये निकालने का विरोध करने पर चाकू और डंडे से हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक किशोर को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और डंडा भी बरामद कर लिया है।पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आदर्श नगर निवासी भूपेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सात अक्तूबर की रात करीब 11:30 बजे वह दिल्ली-मथुरा रोड से अनाज मंडी होते हुए घर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें आशीष नाम का युवक खून से लथपथ हालत में मिला। आशीष के कूल्हे, छाती और माथे पर चोटों के निशान थे। भूपेंद्र ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। शिकायत पर थाना आदर्श नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग ने मंडी में सो रहे युवक की जेब से रुपये निकालने की कोशिश की। युवक के विरोध करने पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद नाबालिग अपने साथी विशाल को बुला लाया। आरोप है कि नाबालिग ने डंडे से और विशाल ने चाकू से हमला किया।