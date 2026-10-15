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Faridabad News: डांडिया नाइट्स में महिलाओं ने लिया भाग

Thu, 15 Oct 2026 10:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:48 PM IST
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Women participated in Dandiya Nights.
फरीदाबाद। सेक्टर-3 स्थित सामुदायिक भवन में डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 70 महिलाओं ने भाग लेकर डांडिया की धुनों पर नृत्य किया और उत्सव का आनंद लिया। रंग-बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में डांडिया खेलकर माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। सेक्टर-3 प्रवासी समिति के महासचिव शायोन सरकार ने बताया कि समिति की ओर से हर वर्ष डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को एक साथ जोड़ना और त्योहारों की खुशियां साझा करना है। संवाद
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