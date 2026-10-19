फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Two parks inaugurated in Sector-64C; residents to benefit

Faridabad News: सेक्टर-64सी में दो पार्कों का उद्घाटन, लोगों को मिलेगी सहूलियत

Mon, 19 Oct 2026 12:46 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Two parks inaugurated in Sector-64C; residents to benefit
48 लाख रुपये की लागत से किए गए हैं तैयार, सुबह-शाम सैर कर सकेंगे
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

बल्लभगढ़। सेक्टर-64सी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से करीब 48 लाख रुपये की लागत से तैयार किए गए दो पार्कों का रविवार को उद्घाटन किया गया। बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने दोनों पार्कों का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से करवाए जा रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी और विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्टर-64सी में दोनों पार्कों के तैयार होने से स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी।
विज्ञापन

पार्कों में लोग सुबह-शाम सैर कर सकेंगे और परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। इससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ने के साथ लोगों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण भी मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में पार्कों का विकास लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थलों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने से लोगों को अपने आसपास ही मनोरंजन और सैर-सपाटे के लिए उचित स्थान मिल सकेगा। इस मौके पर स्वराज भाटी, शिव कुमार, रामकिशन, जंग बहादुर जैन, अखिलेश सिंह, तुषार कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed