Faridabad News: कंपनी से घर लौट रहे दो भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला

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शिकायत पर सेक्टर-58 थाना पुलिस ने चिराग समेत 3-4 युवकों के खिलाफ 17 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता विकास के अनुसार, 17 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे वह अपने भाई मन्जेश के साथ कंपनी से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में 3-4 युवकों ने उन्हें रोक लिया और लाठी-डंडों व सरियों से हमला कर दिया। विकास ने एक युवक की पहचान चिराग के रूप में की है, जबकि अन्य युवकों को वह चेहरे से पहचानता है। आरोप है कि हमलावर दोनों भाइयों को पीटने के बाद जान से मारने की धमकी देकर चले गए। विकास ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इन्हीं युवकों ने पहले भी उनके साथ वारदात की थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि को दोनों घायलों की मेडिकल रिपोर्ट मिली है। संवाद

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फरीदाबाद। राजीव कॉलोनी में कंपनी से छुट्टी के बाद घर लौट रहे दो भाइयों को रास्ते में रोककर लाठी-डंडों और सरियों से पीटने का मामला सामने आया है। हमले में विकास और मन्जेश घायल हो गए। दोनों को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया।