{"_id":"6ad122038eb752f78a0ae467","slug":"two-brothers-beaten-in-a-dispute-over-vehicle-parking-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-82844-2026-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: गाड़ी खड़ी करने के विवाद में दो भाइयों को पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: गाड़ी खड़ी करने के विवाद में दो भाइयों को पीटा

नोएडा ब्यूरो

Updated Fri, 16 Oct 2026 12:27 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 12:27 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

