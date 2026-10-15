Faridabad News: व्यावसायिक इमारतों में आग से बचाव के सुरक्षा इंतजामों की जांच करेगा निगम

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संयुक्त आयुक्त जांच के बाद एक महीने में सौंपेंगे रिपोर्टअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। व्यावसायिक भवनों और इमारतों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर आग से बचाव और सुरक्षा के इंतजामों की जांच करेगी। जिसके बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और सरकार को भेजी जाएगी।दिल्ली और यूपी के लखनऊ में हुई अग्निकांड की घटनाओं के बाद हरियाणा सरकार भी सख्त हुई है। सरकार के निर्देशों के बाद सभी व्यावसायिक भवनों का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष निरीक्षण किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह ने निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की व्यापक जांच के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए आयुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्तों और सहायक अभियंताओं (प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित सभी व्यावसायिक भवनों का तत्काल एवं विस्तृत निरीक्षण करें। नगर आयुक्त ने पूरी सख्ती के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी निरीक्षण के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार कर समय से निगम को देंगे। जिसके बाद इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा।कोचिंग संस्थान से लेकर अस्पतालों तक की होगी जांचनगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को सभी व्यवसायिक भवनों की जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें कोचिंग सेंटर, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, धार्मिक स्थान, मैरिज होम जैसे सभी व्यावसायिक संस्थानों की जांच की जाएगी। नगर निगम ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पताल संचालकों, नर्सिंग होम प्रबंधन एवं कोचिंग संस्थानों से अपील की है कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें और कमियों को तत्काल दूर कर लें। जांच में कमी सामने आने पर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान अग्निसुरक्षा के इंतजामों के साथ ही इमरजेंसी एक्जिट की व्यवस्था भी देखी जाएगी। जिससे आपातकाल की स्थिति में लोगों को बाहर निकलने में किसी तरह की परेशानी न हो। बेंसमेंट और अंडरग्राउंड में चलने वाले शिक्षण और व्यावसायिक संस्थानों की अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएगी।