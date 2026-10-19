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Faridabad News: सुबह-शाम बढ़ी ठंडक, टहलने के लिए निकल रहे लोग

Mon, 19 Oct 2026 11:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:18 PM IST
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The chill has intensified in the mornings and evenings; people are heading out for walks.
दशहरे के बाद तापमान में और गिरावट की संभावना
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। शहर में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि, दिन में तेज धूप निकलने के कारण गर्मी का एहसास अभी बना हुआ है। मौसम में बदलाव के चलते घरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल भी कम हो गया है। वहीं, लोग अब सर्दियों के आगमन का इंतजार कर रहे हैं।

शहर में सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह-शाम ठंडक महसूस होने के कारण पार्कों में सैर करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। लोग सुबह और शाम को टहलने के लिए घरों से निकल रहे हैं।
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दूसरी ओर, त्योहारों के चलते बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। कपड़ों, सजावटी सामान और अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों पर भीड़ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार, दशहरे के बाद तापमान में और गिरावट आने से ठंडक बढ़ सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में सुबह-शाम के साथ दिन के तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
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