Faridabad News: शिक्षकों के प्रशिक्षण से बच्चों की बुनियादी शिक्षा होगी बेहतर

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भाषा और गणित की पढ़ाई को रोचक बनाने पर जोरसंवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। निपुण हरियाणा मिशन 2026-27 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बल्लभगढ़ खंड के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) को लेकर तीन बैच में छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को भाषा और गणित को रोचक तरीके से पढ़ाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं।प्रत्येक बैच के लिए 14 से 21 अक्तूबर तक प्रशिक्षण निर्धारित है। पहले बैच में एबीआरसी सुमन यादव और अमित कुमार, दूसरे बैच में एबीआरसी हिमा सोनी और बीआरपी कमला देवी तथा तीसरे बैच में एबीआरसी डॉ. ऋषिपाल और रूपाली अंतिल प्रशिक्षण दे रहे हैं।प्रशिक्षण में इस बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित शिक्षण तकनीकों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यशाला में शिक्षकों को शिक्षण सामग्री (टीएलएम), ऑडियो-विजुअल माध्यमों, चार्ट निर्माण और खेल-खेल में पढ़ाने की गतिविधियों से बच्चों को जोड़ने के तरीके बताए जा रहे हैं। इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से शिक्षकों को कक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने और उनकी सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के तरीके समझाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणितीय समझ की नींव मजबूत करना है।