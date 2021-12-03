Faridabad News: कनाडा में रह रही बहन के फर्जी हस्ताक्षर कर बेच दिया मकान

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मकान की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई गई हैमां के निधन के बाद जाली एनओसी और शपथ पत्र तैयार कर हड़पा कानूनी हकसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-28 स्थित मकान का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने और हक हड़पने का मामला सामने आया है। मकान की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है। कनाडा में रह रही बहन की शिकायत और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) सेंट्रल की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी भाई और भाभी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।कनाडा के वैंकूवर में रहने वाली बहन मोनिका पब्बी ने पुलिस आयुक्त को दी शिकायत में बताया कि वह सुरेश पब्बी की कानूनी वारिस हैं। उनकी मां की इच्छा थी कि सेक्टर-28 स्थित मकान उनके नाम स्थानांतरित किया जाए। पीड़िता के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को उन्हें जानकारी मिली कि उनके भाई हेमंत कुमार पब्बी और भाभी निधि पब्बी ने साजिश के तहत उनका मकान बेच दिया है। जिस दिन फर्जी हस्ताक्षरों से शपथ पत्र और एनओसी तैयार की गई, उस दिन वह कनाडा में थीं।पंजाब में भी दर्ज है धोखाधड़ी का मामलापीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि उनके भाई हेमंत पब्बी ने पंजाब में भी उनके फर्जी हस्ताक्षर कर और दूसरा व्यक्ति खड़ा कर धोखाधड़ी की है। इस संबंध में तीन जून 2026 को पंजाब के होशियारपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में 16 सितंबर 2026 को होशियारपुर अदालत ने आरोपी हेमंत पब्बी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। पीड़िता का आरोप है कि उसी तर्ज पर फरीदाबाद वाले मकान के सौदे में भी बहुमूल्य प्रतिभूति का दुरुपयोग कर उन्हें और उनके बेटे को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू सेंट्रल फरीदाबाद ने की। जांच में आपराधिक साजिश के तहत संपत्ति बेचने के आरोप सही पाए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि डीसीपी मुख्यालय के आदेश पर सेंट्रल थाना पुलिस ने 17 अक्तूबर को आरोपी हेमंत कुमार पब्बी और उनकी पत्नी निधि पब्बी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।