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Faridabad News: ओडिशा से ट्रेन में 35 किलो गांजे लेकर आ रहे छह गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 12:34 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:34 AM IST
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Six people arrested while arriving by train from Odisha with 35 kg of cannabisSix people arrested while arriving by train from Odisha with 35 kg of cannabis
नोएडा और पलवल में खपाना था गांजा
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। ओडिशा से ट्रेन के जरिये 35 किलोग्राम गांजा लेकर फरीदाबाद पहुंचे तीन महिलाओं समेत छह तस्करों को अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार की रात आरोपियों के कब्जे से गांजे से भरे तीन बैग बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह का कथित मास्टरमाइंड विनोद अपने साथ तीन महिलाओं को लेकर आया था। वहीं, खेप लेने के लिए उसका ममेरा भाई अपने साथी के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा था। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के दुजाना निवासी विनोद, पलवल जिले के सिलोटी निवासी वीरेंद्र और हिदायतपुर निवासी बलजीत के रूप में हुई है। इनके साथ उत्तर प्रदेश निवासी तीन महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं।


पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, 14 अक्तूबर को अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पूछताछ में सामने आया कि विनोद गांजा तस्करी के नेटवर्क को चला रहा था। उसने अपने ममेरे भाई वीरेंद्र को गांजे की खेप लेने के लिए ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन बुलाया था। वीरेंद्र अपने साथी बलजीत के साथ वहां पहुंचा था। योजना के मुताबिक, वीरेंद्र और बलजीत को गांजा पलवल में सप्लाई करना था, जबकि विनोद और उसके साथ आई तीनों महिलाओं को खेप लेकर नोएडा जाना था।
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