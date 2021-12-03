Faridabad News: सेवा संकल्प अभियान के तहत करनेरा में लगा सेवा सेतु कैंप

अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। आमजनों की समस्याएं सुनने और मौके पर ही उसका निस्तारण करने के लिए बृहस्पतिवार को बल्लभगढ़ के गांव करनेरा में कैंप लगाया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत लगाए गए कैंप में 26 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर लोगों की समस्याएं सुनीं और उसका निस्तारण किया।इसके साथ ही आमजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोतिया ने बताया कि सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए यह कैंप लगाए जा रहे हैं। जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। कैंप में नागरिक संसाधन सूचना विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, बिजली विभाग समेत सभी विभागोंं के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को परिवार पहचान पत्र, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं तथा बिजली संबंधी सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन दिया। अभियान की जिला नोडल अधिकारी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि सेवा सेतु कैंपों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को आमजन के घर-द्वार तक पहुंचाना और पात्र नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी जानकारी व सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ लेने में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने आमजनों को प्रेरित किया कि सभी पात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर लें।