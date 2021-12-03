फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Rs 21.5 lakh swindled under the pretext of updating a gas bill

Faridabad News: गैस का बिल अपडेट कराने के नाम पर साढ़े 21 लाख ठगे

Fri, 16 Oct 2026 12:35 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Rs 21.5 lakh swindled under the pretext of updating a gas bill
कनेक्शन कटने का डर दिखा लिंक से भुगतान करने को कहा, क्लिक करते ही फोन हैक
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अडानी गैस का बिल अपडेट नहीं कराने पर गैस कनेक्शन काटने की चेतावनी देकर साइबर ठगों ने सेक्टर-23ए निवासी एक व्यक्ति से 21 लाख 49 हजार 118 रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने बुधवार को पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-23ए निवासी जयकिशन शर्मा ने बताया कि 11 अक्तूबर को उनके व्हाट्सएप पर अडानी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से नोटिस जैसा संदेश आया था। इसमें कहा गया था कि यदि गैस का बिल अपडेट नहीं किया गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद उनके पास दो मोबाइल नंबरों से एसएमएस और कॉल आने शुरू हो गए। आरोप है कि इन नंबरों से उन्हें लिंक भेजे गए। जैसे ही उसने क्लिक किया उनका मोबाइल हैक हो गया।
विज्ञापन

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि इसी दिन कई खातों से 17,73,350 रुपये कट गए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से सूरत स्थित क्रोमा स्टोर पर 1,98,769.30 रुपये का लेनदेन हुआ। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इन सभी संदिग्ध लेनदेन के कारण उसे कुल 21 लाख 49 हजार 118 रुपये ठगी हुई है। एनआईटी साइबर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 14 अक्तूबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सावधान रहे
फोन पर गैस कनेक्शन कटने या बकाया भुगतान के नाम पर व्हाट्सएप पर आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी भुगतान या बिल संबंधी सूचना की पुष्टि संबंधित गैस कंपनी के आधिकारिक माध्यम से ही करें। किसी भी तरह की चूक होने पर साइबर ठगी हो सकती है।

----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed