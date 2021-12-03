Faridabad News: रावल अकादमी 10 विकेट से जीती

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फरीदाबाद। भूपानी स्थित रावल क्रिकेट मैदान पर बृहस्पतिवार को रावल अकादमी ने आरके अकादमी को 10 विकेट से हराया। 35 ओवर के मुकाबले में आरके अकादमी ने नौ विकेट पर 121 रन का स्कोर खड़ा किया। शौर्य डूडेजा ने 41 रन बनाए। रावल अकादमी के लिए अथर्व ने तीन और अंश चौधरी ने दो विकेट लिए। जवाब में रावल अकादमी की टीम ने बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया। कबीर लांबा ने 61 और देव भड़ाना ने 54 रन की नाबाद पारी खेली। देव भड़ाना को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद