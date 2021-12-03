Faridabad News: राहुल चौधरी बने मैन ऑफ द मैच

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फरीदाबाद। सेक्टर-56 स्थित क्रिकेट मैदान पर टी-20 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स क्लब ने स्टार क्रिकेट क्लब को 36 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स ने सात विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टार क्रिकेट क्लब की टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 151 रन ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर्स की ओर से 38 गेंदों पर 67 रन बनाने वाले राहुल चौधरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद