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Faridabad News: सीवर ओवरफ्लो से गंदे पानी के बीच आवाजाही को मजबूर लोग

Wed, 21 Oct 2026 12:37 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:37 AM IST
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People forced to move through filthy water caused by a sewer overflow
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। पंजाब रोलिंग गली नंबर-4 में सीवर ओवरफ्लो होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सीवर का गंदा पानी गली में जमा हो गया है। लोगों को रोजाना इसी गंदे पानी के बीच से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। पानी जमा रहने से गली में बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ है।

लोगों ने बताया कि सीवर ओवरफ्लो होने के बाद पानी की निकासी नहीं हो पाती। गंदा पानी काफी समय तक गली में जमा रहता है। दोपहिया वाहन चालकों को भी गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। गली में रहने वाले परिवारों का कहना है कि बदबू के कारण घरों के आसपास रहना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं, दूसरी ओर संक्रमण का खतरा बना हुआ है।
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स्थानीय निवासी हरेंद्र ने बताया कि गली में सीवर का पानी फैलने से रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई बार जरूरी काम के लिए निकलते समय लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर जाना पड़ता है। वहीं, निवासी सीमा ने बताया कि गली में गंदा पानी जमा रहने से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। फिसलन के कारण हादसे का डर बना रहता है। नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमवीर ने बताया कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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