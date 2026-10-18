84 पाल की महापंचायत: शादी में 200 से ज्यादा बराती नहीं, डीजे-आतिशबाजी पर रोक, मिठाई देने की परंपरा भी बंद

विवाह के साथ ही मृत्यु भोज तथा मिठाई के डिब्बे देने की प्रथा को भी बंद करने पर सहमति दी गई है। महापंचायत की अध्यक्षता गुर्जर सभा हरियाणा के संरक्षक हरिराम चंदीला ने की। उन्होंने बताया कि इस महापंचायत में फरीदाबाद, पलवल, होडल, गुरुग्राम, सोहना और नोएडा समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। करीब छह घंटे तक चली चर्चा में विवाह समारोहों में होने वाले अनावश्यक खर्च, दिखावे की परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श किया गया। पंचायत में गठित 31 सदस्यीय कमेटी ने पलवल की 52 पाल में पहले लिए गए फैसलों की समीक्षा कर उनमें संशोधन किया और नए निर्णय भी तय किए।