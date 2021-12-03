Faridabad News: बारिश से धान की फसल बिछी, नुकसान की आशंका

विज्ञापन

छांयसा। मोहना क्षेत्र में बारिश और आंधी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में धान की फसल पककर तैयार खड़ी थी और किसान कुछ दिनों में कटाई शुरू करने की तैयारी कर रहे थे लेकिन अचानक मौसम बदलने से धान की फसल बिछ गई। इससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। वहीं, उड़द, बाजरा और मूंग जैसी फसलें भी बारिश से प्रभावित हुई हैं। किसानों का कहना है कि इस समय धान की फसल पूरी तरह तैयार थी। ऐसे में आंधी और बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। फसल गिरने से कटाई में परेशानी होने के साथ उत्पादन और गुणवत्ता पर भी असर पड़ने की आशंका है। किसान नरेश कौशिक ने बताया कि खेतों में धान की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इससे काफी नुकसान होने की आशंका है। संवाद