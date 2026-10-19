फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Online fraud of Rs 2.44 crore; three arrested, including an account holder

Faridabad News: 2.44 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, खाताधारक समेत तीन गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 11:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Online fraud of Rs 2.44 crore; three arrested, including an account holder
निवेश में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर की थी जालसाजी
विज्ञापन


अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है पुलिस

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ऑनलाइन निवेश में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर सेक्टर-21 निवासी एक व्यक्ति से 2.44 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना एनआईटी ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी हर्ष, राहुल और सर्वेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, हर्ष खाताधारक है और उसके बैंक खाते में ठगी के 2.50 लाख रुपये आए थे। इस मामले में अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, सेक्टर-21 निवासी पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 18 मई 2026 को उसने इंटरनेट पर ऑनलाइन निवेश का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद उसके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने खुद को निवेश प्लेटफॉर्म का कर्मचारी बताया और निवेश से जुड़ी जानकारी दी। इसके बाद कथित कर्मचारी ने शिकायतकर्ता के साथ जूम मीटिंग कर ऑनलाइन निवेश में अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। ठगों ने निवेश के लिए शिकायतकर्ता का एक खाता भी खुलवाया।
विज्ञापन


आरोप है कि झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने 18 मई से 8 जुलाई 2026 के बीच अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये कुल 2.44 करोड़ रुपये निवेश कर दिए। बाद में ठगी का पता चलने पर उसने साइबर थाना एनआईटी में शिकायत दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि हर्ष ने अपना बैंक खाता राहुल को उपलब्ध कराया था। वहीं, सर्वेश ने आरोपी भीम का बैंक खाता आगे साइबर ठगों को दिया था। भीम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हर्ष के खाते में ठगी की रकम में से 2.50 लाख रुपये आए थे। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने राहुल और सर्वेश को जेल भेज दिया, जबकि हर्ष को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस मामले में ठगी की रकम के लेनदेन और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed