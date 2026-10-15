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Faridabad News: सेक्टरों और सोसाइटियों में नवरात्र की धूम

Thu, 15 Oct 2026 10:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:48 PM IST
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Navratri celebrations in full swing across sectors and housing societies
फरीदाबाद। सेक्टरों और सोसाइटियों में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को सोसाइटियों में नवरात्र का पांचवां दिन मां स्कंदमाता की आराधना के साथ मनाया गया।
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श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आगमन सोसाइटी निवासी अंकित त्यागी और पुरी प्राणायाम सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रधान ने बताया कि सोसाइटियों में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। भक्ति गीतों और मां दुर्गा के जयकारों से सोसाइटियों का माहौल भक्तिमय हो गया। लोगों ने एक साथ बैठकर भजन-कीर्तन का आनंद लिया और मां के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। संवाद
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