Faridabad News: एशियन पैरा गेम्स में पदक के लिए निशाना लगाएंगे मनीष और प्रणव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले एशियन पैरा गेम्स में फरीदाबाद के दो खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतने के इरादे से उतरेंगे। दो बार पैरालंपिक पदक जीत चुके मनीष नरवाल और क्लब थ्रो में एशियन रिकॉर्ड बनाने वाले प्रणव सूरमा का भारतीय टीम में चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ी बुधवार को जापान के लिए रवाना हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिजनों ने उन्हें विदा किया और बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतने की शुभकामनाएं दीं।मनीष नरवाल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निशाना लगाएंगे, जबकि प्रणव क्लब थ्रो और डिस्कस थ्रो में चुनौती पेश करेंगे। मनीष लगातार तीसरी बार पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। वहीं, प्रणव दूसरी बार इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की है। खेल विभाग के उपनिदेशक गिर्राज सिंह भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए जापान जाएंगे।पिता ने घर बेचकर बेटे के सपने को दिए पंखमनीष नरवाल बचपन से ही एक हाथ से दिव्यांग हैं। उनके पिता दिलबाग सिंह नरवाल बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। परिजनों की सलाह पर उन्होंने मनीष को शूटिंग का अभ्यास करवाना शुरू किया। बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। मनीष ने मेहनत से शूटिंग में अलग पहचान बनाई। वर्ष 2018 में जकार्ता पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और 50 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वर्ष 2024 में चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। वह पैरालंपिक में भी दो पदक जीत चुके हैं। उनके निजी कोच दीपक सिंह भी उनके साथ जापान गए हैं। पिता को इस बार भी बेटे से पदक की उम्मीद है।प्रणव ने बनाया था एशियन रिकॉर्डस्प्रिंगफील्ड कॉलोनी निवासी प्रणव सूरमा हादसे के कारण व्हीलचेयर पर हैं। उन्होंने वर्ष 2024 के पैरा एशियन गेम्स में क्लब थ्रो स्पर्धा में 30.01 मीटर थ्रो कर नया एशियन रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा पैरालंपिक में वह रजत पदक भी हासिल कर चुके हैं। अब वह दूसरी बार प्रतियोगिता में उतरकर अपने प्रदर्शन को बेहतर करने और देश के लिए पदक जीतने का प्रयास करेंगे।