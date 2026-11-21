धोखा: ऑनलाइन सीलिंग फैन मंगाया पैकेट में निकल आया पत्थर, शिकायत के बाद न सामान मिला और न लौटाए रुपये
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 21 Nov 2026 11:10 AM IST
सार
फरीदाबाद से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने सीलिंग फैन ऑनलाइन मंगाया था, उसके पैकेट में पत्थर निकला है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बाद न तो सामान मिला और न ही रुपये लौटाए गए।
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विस्तार
फरीदाबाद के पलवली गांव में ऑनलाइन सीलिंग फैन मंगाने पर पैकेट में पत्थर मिलने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद न तो उसे पंखा दिया गया और न ही रुपये वापस किए गए। परेशान होकर उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया है।
पलवली निवासी मनोज शर्मा ने बताया कि उन्होंने 11 नवंबर को ऑनलाइन 1262 रुपये में सीलिंग फैन ऑर्डर किया था। डिलीवरी के समय वह घर के अंदर थे। ऐसे में डिलीवरी राइडर पैकेट घर में मौजूद बच्चे को देकर चला गया।
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पलवली निवासी मनोज शर्मा ने बताया कि उन्होंने 11 नवंबर को ऑनलाइन 1262 रुपये में सीलिंग फैन ऑर्डर किया था। डिलीवरी के समय वह घर के अंदर थे। ऐसे में डिलीवरी राइडर पैकेट घर में मौजूद बच्चे को देकर चला गया।
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कुछ देर बाद उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें पंखे की जगह पत्थर मिला। मनोज के अनुसार, उन्होंने संबंधित स्टोर पर जाकर शिकायत की। वहां कर्मचारियों ने गलती डिलीवरी राइडर की बताई और समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने कई बार संपर्क किया, लेकिन न तो पंखा मिला और न ही रुपये वापस किए गए।
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वहीं, पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि भूपानी थाना पुलिस को अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।