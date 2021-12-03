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Faridabad News: एनआईटी-एक मार्केट में भीषण आग, तीन दुकानों का सामान जला

Fri, 16 Oct 2026 12:32 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:32 AM IST
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Major fire in NIT-1 market; goods in three shops guttedMajor fire in NIT-1 market; goods in three shops gutted
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कोई हताहत नहीं
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पांच से छह दमकल गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। एनआईटी-एक मार्केट में मंगलवार रात कपड़े की दुकानों में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग की लपटें देखते ही देखते तीन मंजिल तक पहुंच गईं और आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीन दुकानों में रखे कपड़े और अन्य सामान जल गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की पांच से छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी आग लगने से हुए नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।


वार्ड नंबर-13 के पार्षद हरिकिशन गिरोटी और कालू पहलवान ने बताया कि रात करीब 10:45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में फेसीनो नाम की कपड़े की दुकान में आग लगी। स्थानीय लोगों के अनुसार, उस समय मार्केट में बिजली नहीं थी। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, दुकानों में एलिवेशन का काम हुआ था। आग लगने के बाद लपटें तेजी से ऊपर की ओर बढ़ीं और तीन मंजिल तक पहुंच गईं। धुआं और आग की लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। आग की लपटें दूसरी तरफ स्थित आहूजा हट नाम की कपड़े की दुकान तक पहुंच गईं। इससे वहां भी सामान जल गया। आग की चपेट में कुल तीन दुकानों का सामान आने की बात सामने आई है। त्योहार का सीजन होने के कारण दुकानदारों ने दुकानों में बड़ी मात्रा में कपड़े और अन्य सामान रखा हुआ था। आग से उन्हें भारी नुकसान होने की आशंका है।
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