Faridabad News: एफएमसी ने भारत-11 को पांच रन से हराया

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर चल रहे सेंचुरियन चैंपियंस क्लैश टूर्नामेंट में फिल्ड मार्शल क्लब (एफएमसी) ने भारत-11 को पांच रन से हरा दिया। शानदार गेंदबाजी के लिए प्रांजल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एफएमसी ने 20 ओवर में 131 रन बनाए। भारत-11 की ओर से अमित तिवारी ने छह विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत-11 की टीम शिवम के 65 रनों के बावजूद आठ विकेट पर 126 रन ही बना सकी। एफएमसी की ओर से प्रांजल ने तीन विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।