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Faridabad News: विद्युत क्षेत्र में एआई के अनुप्रयोग सीखे

Thu, 15 Oct 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:26 PM IST
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Learned about AI applications in the power sector
नोएडा। सेक्टर-1 स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीसीए और बीएससी विद्यार्थियों ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित विद्युत क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक युवा सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किया, जबकि फिक्की कार्यक्रम सहयोगी रहा। सत्र में विद्यार्थियों को स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा प्रबंधन और सतत विद्युत उत्पादन में एआई के उपयोग की जानकारी दी गई। संस्थान के निदेशक प्रो. विकास त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को उद्योग की जरूरतों से परिचित कराने और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने में मदद करते हैं। ब्यूरो
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