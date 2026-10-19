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Faridabad News: सुबह-शाम बढ़ी ठंडक, दिन में धूप से गर्मी का एहसास

Mon, 19 Oct 2026 12:59 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:59 AM IST
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Increased chill in the mornings and evenings; warmth felt during the day due to sunshine.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। शहर में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, जबकि दिन में तेज धूप निकलने के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम में आए इस बदलाव के बीच लोगों को अब सर्दियों का इंतजार है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।


मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह-शाम ठंडक महसूस होने के कारण लोग घरों से बाहर निकलकर पार्कों में सैर करते नजर आ रहे हैं। सुबह की ताजी हवा और शाम का सुहावना मौसम लोगों को राहत दे रहा है। हालांकि, दोपहर में धूप के कारण अभी गर्मी से पूरी तरह निजात नहीं मिली है।
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