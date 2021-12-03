Faridabad News: नौ दिन के उपवास रखने से बिगड़ रही सेहत

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। नवरात्र में नौ दिन लगातार उपवास रखने वाले लोगों में अब कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बिना नमक के व्रत रखने और खानपान में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं लेने के कारण कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर की परेशानी हो रही है। ऐसे लक्षणों के साथ मरीज बीके अस्पताल पहुंच रहे हैं।अस्पताल में रोजाना 55 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मोहित अग्रवाल ने बताया कि लंबे समय तक उपवास रखने के दौरान शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी होने से थकान, सिरदर्द, कमजोरी और चक्कर आने की समस्या हो रही है। खासकर बीपी और डायबिटीज से ग्रसित लोगों को अधिक समस्या हो रही है। खानपान में अचानक बदलाव और दवाइयों के समय में गड़बड़ी से उनकी परेशानी बढ़ सकती है।विशेषज्ञों के मुताबिक, व्रत रखने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और फल, दूध, दही व अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करें। बीपी और डायबिटीज के मरीज अपनी दवाइयां बिना चिकित्सकीय सलाह के बंद या उनमें बदलाव न करें। यदि लगातार चक्कर आएं, अत्यधिक कमजोरी महसूस हो या बेहोशी जैसी स्थिति बने, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। धार्मिक आस्था के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है।