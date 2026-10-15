फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   gsfdg

Faridabad News: गैस बिल भरने के लिए लिंक खोलते ही खाते से निकले 3.87 लाख रुपये

Thu, 15 Oct 2026 05:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:07 PM IST
विज्ञापन
gsfdg
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



पलवल। धतीर गांव निवासी एक व्यक्ति को गैस का बिल भरने के लिए भेजा गया लिंक खोलना महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने दो दिन में उसके एसबीआई खाते से 3 लाख 87 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

साइबर क्राइम थाना प्रभारी संदीप कुमार के अनुसार, धतीर गांव निवासी अजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पांच अक्तूबर को शाम करीब 4:30 बजे उसके मोबाइल पर अडानी गैस के नाम से कॉल आई। कॉल करने वाले ने बिल भरने के लिए एक लिंक भेजा। लिंक खोलते ही उसका मोबाइल हैक हो गया। उसने तुरंत एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया और फोन रीसेट कर दिया, लेकिन खाते का बैलेंस चेक करने पर ठगी का पता चला।
विज्ञापन


पीड़ित के अनुसार, पांच अक्तूबर को खाते से करीब 1.98 लाख रुपये और छह अक्तूबर को 1,88,900 रुपये निकाले गए। उसने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच पीएसआई विकास कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें