Faridabad News: शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर ठगी, दो गिरफ्तार

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फरीदाबाद। शेयर मार्केट में कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर 9.66 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना एनआईटी ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उत्तराखंड के नैनीताल निवासी मोहम्मद मोसिन और मोहम्मद फिरसत के रूप में हुई है। दोनों ने बैंक खाते लेकर आगे साइबर ठगों को उपलब्ध कराए थे। दोनों आठवीं पास हैं और मजदूरी करते हैं। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, सेक्टर-43 निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि आठ अक्तूबर 2025 को उसके पास विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाली महिला ने खुद को निजी कंपनी का सहायक बताकर शेयर मार्केट में निवेश कर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा दिया। झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने अलग-अलग यूपीआई आईडी और बैंक खातों में कुल 9.66 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। संवाद