Faridabad News: शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

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फरीदाबाद। साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने फेसबुक के जरिए शेयर बाजार में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 87 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में दो आरोपियों नाहर सिंह और सुरेंद्र सिंह (निवासी दौसा, राजस्थान) को गिरफ्तार किया है। संजय कॉलोनी निवासी पीड़ित को आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर फर्जी ट्रेडिंग एप डाउनलोड कराया और विभिन्न खातों में 87 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने पहले खाते के मालिक निलू सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके खाते में ठगी के पचास हजार रुपये आए थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नाहर सिंह और सुरेंद्र सिंह ने ही निलू सिंह का बैंक खाता ठगी की रकम के लिए उपलब्ध कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। संवाद