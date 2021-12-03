Faridabad News: घर के बाहर हुड़दंग में चार आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सेक्टर-62 निवासी विनोद ने थाना आदर्श नगर में शिकायत दी थी। आरोप था कि 12-13 फरवरी की रात कुछ युवकों ने उनके घर के बाहर पहुंचकर हुड़दंग और हाथापाई की व जाते समय जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार, 12 फरवरी की सुबह विनोद के बेटे विशाल और आरोपी साहिल के बीच कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में साहिल अपने साथियों के साथ रात में घर पहुंचा था। पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की। पूर्व में आरोपी साहिल की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने दो अक्तूबर को अन्य चार आरोपियों आजाद, सोहेब, मौसम और अरमान को गिरफ्तार कर लिया। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-62 में पुरानी रंजिश के चलते घर के बाहर हुड़दंग, हाथापाई और जान से मारने की धमकी देने के मामले में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, दो विधि-विरुद्ध बालकों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।