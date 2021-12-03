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Faridabad News: खुले में शराब पीते पांच लोग पकड़े

Fri, 16 Oct 2026 12:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:21 AM IST
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Five people caught drinking alcohol in the open
फरीदाबाद। त्योहार के दौरान बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए शहर थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शराब ठेकों के आसपास खुले में शराब पी रहे पांच लोगों को पकड़कर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। इसके बाद सभी को छोड़ दिया गया।
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शहर थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि दीपावली के दौरान बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी के अनुसार, त्योहार के दौरान बाजारों और शराब के ठेकों के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी। संवाद
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