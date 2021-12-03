Faridabad News: जिला अदालत में मारपीट के मामले में तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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जांच में मारपीट की पुष्टि हुई है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित के सिर की जांच में नाक की दाईं हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया है। प्रमोद धनखड़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी अनु ओहरी के साथ उनका एक मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। 28 सितंबर को वह अपने मामले के सिलसिले में अदालत पहुंचे थे। वहां अनु ओहरी के साथ मौजूद यशविन ओहरी और रोहतास सैनी ने उन्हें देखकर कथित तौर पर गाली-गलौज की और सबक सिखाने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि यशविन के पास कोई नुकीली वस्तु थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट की भी जांच की, जिसमें फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित जिला अदालत में सुनवाई के दौरान व्यक्ति पर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित प्रमोद धनखड़ की शिकायत पर थाना सेंट्रल पुलिस ने 17 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की है।