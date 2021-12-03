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Faridabad News: 24 घंटे बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी

Sun, 04 Oct 2026 12:16 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:16 AM IST
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FIR not registered even after 24 hours.
एनएचएआई से जमीन का मुआवजा लेने को लेकर विवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा जमीन अधिग्रहण किए जाने के बाद मुआवजे को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में किसान ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत देने के 24 घंटे बाद भी पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

सोतई गांव निवासी वेदराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी जमीन एनएचएआई की परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। जमीन के मुआवजे को लेकर संबंधित पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है। आरोप है कि मामले को लेकर एनएचएआई, डीआरओ तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष कई बार अपनी बात रखी गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार मामले को लेकर पहले भी अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के बाद उसे नियमानुसार मुआवजा मिलना चाहिए लेकिन विवाद के कारण भुगतान को लेकर परेशानी बनी हुई है। उसने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और उसे न्याय दिलाने की मांग की है। थाना सदर प्रभारी प्रकाश चंद ने बताया कि यह केस अदालत में पहले से ही विचाराधीन है। जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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