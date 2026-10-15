Faridabad News: पिछले नुकसान से उबरे ही थे कि बारिश ने फिर बढ़ाई किसानों की परेशानी

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- अनाज मंडी में जलभराव से किसानों और आढ़तियों की बढ़ी चिंतापलवल। पिछले नुकसान से किसान उबरे ही थे कि बृहस्पतिवार को हुई बारिश ने उनकी परेशानी फिर बढ़ा दी। जिले में दोपहर करीब 12 बजे तेज बारिश शुरू हुई। इसके बाद जिले के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। बारिश का सबसे ज्यादा असर शहर स्थित अनाज मंडी में देखने को मिला, जहां धान बेचने पहुंचे किसानों की मेहनत पानी में भीगती नजर आई। खुले में रखा धान बारिश की चपेट में आने से किसानों और आढ़तियों की चिंता बढ़ गई।इससे पहले मंगलवार को हुई बारिश के कारण भी किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। किसान अभी पिछले नुकसान से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि बृहस्पतिवार को दोबारा हुई बारिश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। लगातार दो बार बारिश होने से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है।अनाज मंडी में जलभराव के कारण खुले में रखी धान की ढेरियां भीग गईं। ऐसे में किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित रखने की चिंता सताने लगी। वहीं, आढ़तियों के सामने भी भीगे धान को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई। किसानों के लिए बारिश के कारण हुए नुकसान से उबरना मुश्किल हो रहा है।