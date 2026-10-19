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Faridabad News: करोड़ों के मकान खरीदने के बाद गंदगी में रहने का डर, भांकरी में धरना जारी

Mon, 19 Oct 2026 12:43 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:43 AM IST
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Fear of living amidst filth after purchasing homes worth crores; protest continues in Bhankri
अरावली क्षेत्र में कूड़े की डंपिंग बनाने के विरोध में लगातार चल रहा है धरना प्रदर्शन
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अरावली क्षेत्र में गुरुग्राम रोड पर बसी काॅलोनियों के निवासियों को अब कूड़े और गंदगी के ढेर के आसपास रहने का डर सता रहा है। पॉश कालोनी में करोड़ों के मकान खरीदने के बाद भी लोग गंदगी और दुर्गंध भरे माहौल से परेशान हैं। इसी के विरोध में लगातार अरावली क्षेत्र के भाकरी में लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। शनिवार सुबह से ही क्षेत्रीय पार्षद और इलाके के लोग नगर निगम के विरोध में धरना लगाकर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इस क्षेत्र से कूड़े का डंपिंग प्वाइंट नहीं हटाया जाएगा, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

गुरुग्राम रोड पर अचीवर्स काॅलोनी, सैनिक काॅलोनी, भाकरी गांव व आसपास के कई गांव के निवासियों को कूड़े के कारण परेशान होना पड़ रहा है। नगर निगम ने इस क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच में कूड़ा फेंकना शुरू किया था। कूड़ा डालने के विरोध में बुधवार से लोगों ने विरोध शुरू किया था। बृहस्पतिवार से लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो चौथे दिन रविवार को भी जारी रहा। सैनिक कॉलोनी, अचीवर्स सोसायटी और भांकरी गांव के सैकड़ों लोग फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड के किनारे धरने पर बैठे रहे। हालांकि इस दौरान कोई भी अधिकारी उनसे बात करने के लिए वहां नहीं पहुंचा।
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