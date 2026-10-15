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Faridabad News: जिम में गाने चलाने को लेकर दो भाइयों को पीटा

Thu, 15 Oct 2026 04:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 04:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल।
सदर थाना क्षेत्र के लालावा गांव में जिम में गाने चलाने को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दस नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सदर थाना प्रभारी पीएसआई रवि के अनुसार, गांव लालवा निवासी गौरव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह रोजाना की तरह संदीप के जिम में कसरत करने गया था। वहां संगीत चलाने को लेकर हर्ष, जतिन और नरेंद्र से विवाद हो गया। आरोप है कि तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट शुरू कर दी और पंच से सिर पर वार किए। इसके बाद मौके पर पहुंचे उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में दूसरे पक्ष के लोग लाठी, कुल्हाड़ी और अन्य हथियार लेकर पहुंचे और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बुधवार को विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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