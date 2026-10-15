फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   fdsg

Faridabad News: शहर में एक ही रात दो पिकअप गाड़ियां चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध

Thu, 15 Oct 2026 05:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:06 PM IST
विज्ञापन
fdsg
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



पलवल। शहर में चोरों ने एक ही रात दो पिकअप गाड़ियों को निशाना बनाया। दया कॉलोनी और झावर नगर में घरों के पास खड़ी दोनों गाड़ियां चोरी हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दया कॉलोनी निवासी मोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने मंगलवार की रात करीब आठ बजे अपना छोटा हाथी वाहन हनुमान मंदिर के पीछे रास्ते में खड़ा किया था। बुधवार की सुबह करीब 9 बजे वाहन गायब मिला। आसपास तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला।
विज्ञापन


दूसरी घटना में वसंत विहार निवासी मयंक गौतम की बोलेरो पिकअप चोरी हो गई। चालक गोविंद ने मंगलवार की रात करीब आठ बजे गाड़ी झावर नगर में हरियाणा फर्नीचर शोरूम के सामने खड़ी की थी। सुबह गाड़ी गायब मिली। मयंक ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो दो युवक बाइक पर आते दिखाई दिए। फुटेज में दोनों युवक सुबह 3:49 बजे पिकअप लेकर जाते नजर आए। गाड़ी में कपड़े भी रखे हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल ने बताया कि पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें