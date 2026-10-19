Faridabad News: शादी समारोहों में डीजे, आतिशबाजी और शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा

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सादगी अपनाने वाले परिवारों को किया जाएगा सम्मानित200 से ज्यादा बराती भी नहीं बुलाए जाएंगेसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शादियों और सामाजिक समारोहों में बढ़ती फिजूलखर्ची को रोकने तथा परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से रविवार को तिगांव अनाज मंडी में 84 पाल सर्व समाज की महापंचायत हुई। गुर्जर सभा हरियाणा के तत्वावधान में हुई इस पंचायत में विवाह की विभिन्न रस्मों को सादगी से पूरी करने के लिए निर्णय लिए गए। इसमें यह तय किया गया कि शादी समारोहों में डीजे, आतिशबाजी और शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं 200 से ज्यादा बराती भी नहीं बुलाए जाएंगे।विवाह के साथ ही मृत्यु भोज तथा मिठाई के डिब्बे देने की प्रथा को भी बंद करने पर सहमति दी गई है। महापंचायत की अध्यक्षता गुर्जर सभा हरियाणा के संरक्षक हरिराम चंदीला ने की। उन्होंने बताया कि इस महापंचायत में फरीदाबाद, पलवल, होडल, गुरुग्राम, सोहना और नोएडा समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। करीब छह घंटे तक चली चर्चा में विवाह समारोहों में होने वाले अनावश्यक खर्च, दिखावे की परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श किया गया। पंचायत में गठित 31 सदस्यीय कमेटी ने पलवल की 52 पाल में पहले लिए गए फैसलों की समीक्षा कर उनमें संशोधन किया और नए निर्णय भी तय किए।महापंचायत में तय किया गया कि शादी में बरातियों की संख्या 200 तक सीमित रखी जाएगी, जबकि लग्न की रस्म में अधिकतम 31 लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। गोद भराई की रस्म को पूरी तरह बंद करने पर भी सहमति बनी। सगाई और अन्य पारिवारिक रस्मों में अनावश्यक भीड़ जुटाने के बजाय सीमित लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया। पंचायत का मानना है कि रस्मों को भव्य बनाने की होड़ में परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है, जिसे सामूहिक प्रयासों से कम किया जा सकता है।विवाह के दौरान दहेज के सामान की सूची सार्वजनिक रूप से पढ़ने की परंपरा को बंद करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही डोली के समय गाड़ियों की संख्या सीमित रखने पर सहमति बनी। शादी में डीजे बजाने, आतिशबाजी करने और शराब परोसने पर रोक लगाने के निर्णय भी किए गए। मृत्यु भोज और मिठाई के डिब्बे देने की प्रथा बंद करने का फैसला भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इन निर्णयों का उद्देश्य सामाजिक आयोजनों में प्रतिस्पर्धा, दिखावे और अनावश्यक खर्च को हतोत्साहित करना है।महापंचायत में राज्यमंत्री राजेश नागर, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन भाई झडपिया, विधायक मूलचंद शर्मा, पूर्व विधायक शारदा राठौर, कांग्रेस नेता यशपाल नागर, जेपी नागर, विजय प्रताप, बलजीत कौशिक, राकेश भड़ाना, महिपाल आर्य, रणवीर सिंह चंदीला, रणवीर सिंह बिधूड़ी और दीपक चौधरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।