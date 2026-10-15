Faridabad News: सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, डंपर और ट्रेलर चालक फरार

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जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। धतीर चौकी क्षेत्र में डीएनडी हाईवे पर गांव पारौली के पास डंपर की टक्कर से कार सवार की मौत हो गई। वहीं, होडल में बाबरी मोड़ के पास शिवा ढाबे के सामने ट्रेलर की टक्कर से पार्किंग कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पहली घटना बृहस्पतिवार की सुबह करीब चार बजे की है। गाजियाबाद निवासी अरुण कुमार शर्मा के अनुसार, उनके छोटे भाई शील कुमार शर्मा अपनी महिंद्रा एक्सयूवी कार से फरीदाबाद से अलवर जा रहे थे। गांव पारौली के पास रेलवे फ्लाईओवर पर पीछे से आए डंपर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। इससे कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में शील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर प्राथमिकी दर्ज की है।दूसरी घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे होडल में बाबरी मोड़ के पास हुई। शिवा ढाबा संचालक श्यामबीर के अनुसार, उनके यहां पार्किंग का काम करने वाला मुन्नीराम ढाबे के सामने गाड़ी पीछे करवाने में मदद कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। ट्रेलर के नीचे आने से मुन्नीराम की मौके पर ही मौत हो गई। होडल थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। ट्रेलर और उसके चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।