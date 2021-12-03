फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Committee formed in connection with factory worker's death

Faridabad News: फैक्टरी कर्मचारी की मौत मामले में कमेटी गठित

Fri, 16 Oct 2026 12:47 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Committee formed in connection with factory worker's death
फरीदाबाद। संजय कॉलोनी में करंट लगने से फैक्टरी कर्मचारी दिनेश तिवारी की मौत के मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने दो एसडीओ की कमेटी गठित की है। यह कमेटी एनआईटी क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित मानकों की जांच करेगी। शिव कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय दिनेश तिवारी मंगलवार रात साइकिल से अपने घर जा रहे थे। संजय कॉलोनी में 22 फीट रोड पर सीवर का पानी भरा होने के कारण सड़क पर बना गड्ढा उन्हें दिखाई नहीं दिया था। इससे उनकी साइकिल अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गई। इस दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की कार्यकारी अभियंता उर्मिला रानी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं बाकी ट्रांसफार्मर के सुरक्षा मानकों की भी जांच की जाएगी। वहीं नगर निगम पार्षद संगीता भारद्वाज के प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को बिजली निगम के अधिकारियों से मुलाकात कर मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed