Faridabad News: लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से बढ़ रहा कमर दर्द

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बीके अस्पताल के फिजियोथेरेपी केंद्र में रोजाना पहुंच रहे रीढ़ और गर्दन दर्द के 35 मरीज, इनमें 25 महिलाएंभारती दुबेफरीदाबाद। घर के कामकाज के दौरान बार-बार झुकना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहना और व्यायाम की कमी कमर और गर्दन के दर्द की परेशानी बढ़ा रही है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इन समस्याओं से जूझ रही हैं।बीके अस्पताल में रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से संचालित फिजियोथेरेपी केंद्र में रोजाना रीढ़ और गर्दन के दर्द की शिकायत लेकर करीब 35 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें लगभग 25 महिलाएं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गलत शारीरिक मुद्रा और शारीरिक सक्रियता की कमी के कारण समस्या बढ़ रही है। फिजियोथेरेपी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानी लेकर प्रतिदिन करीब 15 मरीज पहुंचते हैं। इनमें 10 महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं। वहीं, गर्दन में दर्द की शिकायत लेकर रोजाना करीब 20 मरीज आते हैं, जिनमें 15 महिलाएं और पांच पुरुष हैं। इस तरह दोनों समस्याओं के कुल मरीजों में महिलाओं की संख्या करीब 25 और पुरुषों की 10 है। महिलाओं में अधिकतर की उम्र 40 वर्ष से ऊपर है।लंबे समय तक मोबाइल चलाने, लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम करने तथा गलत मुद्रा में बैठने से युवाओं में भी कमर और गर्दन दर्द की समस्या बढ़ रही है। कार्यस्थलों पर सही तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं होना और लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठे रहना भी परेशानी बढ़ा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. राकेश के अनुसार, लोगों में व्यायाम के प्रति जागरूकता की कमी है। करीब 20 मरीजों में केवल एक नियमित व्यायाम करता है, जबकि अन्य मरीज सलाह के बावजूद व्यायाम नहीं करते। कई लोग केवल दवाओं पर निर्भर रहते हैं और कुछ महीनों बाद दोबारा दर्द की शिकायत लेकर पहुंचते हैं। कई मामलों में लगातार पांच सप्ताह तक फिजियोथेरेपी और निर्धारित व्यायाम की जरूरत पड़ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, महिलाओं को घरेलू काम करते समय बार-बार झुकने से बचना चाहिए। काम के बीच छोटे-छोटे अंतराल लें, बैठने की मुद्रा सही रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। संतुलित एवं पोषणयुक्त आहार भी जरूरी है। कमर या गर्दन में लगातार दर्द होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।