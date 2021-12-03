फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   An oversized radish proved costly for the company, resulting in a 50,000 fine.

Faridabad News: मूली हुई बड़ी, तो कंपनी को पड़ी भारी, लगा 50 हजार का जुर्माना

Fri, 16 Oct 2026 12:22 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
An oversized radish proved costly for the company, resulting in a 50,000 fine.
उपभोक्ता आयोग ने किसान के पक्ष में सुनाया फैसला, 3 नवंबर 2023 को खरीदे थे हाइब्रिड बीजसंवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फरीदाबाद। खेत में मूली का आकार सामान्य से लगभग दोगुना होने और बाजार में उचित भाव नहीं मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीज निर्माता कंपनी को किसान को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बीज की गुणवत्ता में कमी की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता।
गांव अरुआ निवासी किसान रामेश्वर ने 3 नवंबर 2023 को बल्लभगढ़ स्थित भारत बीज भंडार से एफ-1 हाइब्रिड एवोरी व्हाइट मूली के आठ पैकेट खरीदे थे। एक पैकेट की कीमत 300 रुपये थी। किसान के अनुसार, कंपनी के दावों के आधार पर बीज खरीदे गए थे लेकिन फसल तैयार होने पर मूली का आकार सामान्य से काफी बड़ा निकला। इससे उसे बाजार में उचित भाव मिलने में परेशानी हुई। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, मूली के पौधों की लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर, जड़ों की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर और मोटाई आठ से 10 सेंटीमीटर दर्ज की गई।
विज्ञापन

बिक्री और कीमत प्रभावित हुई
आयोग ने माना कि मूली का आकार सामान्य बाजार में बिकने वाली मूली से लगभग दोगुना था, जिससे उसकी बिक्री और कीमत प्रभावित हुई। किसान ने आयोग में शिकायत देकर दो लाख रुपये फसल नुकसान, एक लाख रुपये मानसिक परेशानी और 22 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में मांगे थे। सुनवाई के बाद आयोग ने बीज निर्माता कंपनी टाइकून सीडटेक प्राइवेट लिमिटेड को किसान को एकमुश्त 50 हजार रुपये देने का निर्देश दिया। कंपनी को आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। आयोग ने अलग से मुकदमे का खर्च देने का आदेश नहीं दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed