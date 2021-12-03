फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Accused's bail plea rejected

Faridabad News: 2.26 करोड़ की ठगी में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 20 Oct 2026 12:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Accused's bail plea rejected
गुरुग्राम। सेक्टर-54 निवासी सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल टीएस छतवाल से 2.26 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपी दुष्यंत चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनगीत कौर की अदालत ने यह आदेश दिया।
विज्ञापन

यह ठगी 17 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 के बीच शेयर बाजार में निवेश के नाम पर हुई। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप एसएमसी ग्लोबल और एक्सिस सिक्योरिटीज जैसी कंपनियों के नाम पर बनाए गए थे। एक अन्य ग्रुप से 38.60 लाख रुपये की ठगी का भी जिक्र है। मुनाफा निकालने की कोशिश पर और रुपये मांगे गए, जिसके बाद वाइस मार्शल ने कस्टमर केयर से संपर्क किया, जिसने ग्रुप को फर्जी बताया। पुलिस ने उससे चार मोबाइल फोन बरामद किए। बैंक खाते के खिलाफ 50 शिकायतें दर्ज हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed